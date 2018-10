Budva (SID) - Vier Tage nach seinem zweiten Wimbledon-Triumph hat der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic auch in seinem Privatleben eine Endstation Sehnsucht erreicht. Auf der malerischen Adria-Insel Sveti Stefan heiratete der 27-jährige Serbe nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag seine Lebensgefährtin Jelena Ristic. Die kirchliche Hochzeit soll nach Angaben eines Freundes von Djokovics Familie am Samstag stattfinden.

Djokovic hatte seine Hochzeit bereits am vergangenen Sonntag nach seinem Finalsieg in Wimbledon gegen den Schweizer Grand-Slam-Rekordgewinner Roger Federer (Schweiz) angekündigt. Außerdem teilte der "Djoker" mit, in wenigen Monaten auch erstmals Vater zu werden.

Ob auch Djokovics Trainer Boris Becker in dem montenegrinischen Dörfchen zu den geladenen Hochzeitsgästen gehörte, ist nicht bekannt. Gesichtet wurden allerdings die frühere Wimbledonsiegerin Maria Scharapowa (Russland) und Beckers Trainer-Partner Marian Vajda.