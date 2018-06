Stuttgart (SID) - Der 33-jährige Benjamin Becker hat den Viertelfinal-Einzug beim ATP-Sandplatzturnier in Stuttgart verpasst. Der Weltranglisten-60. aus Orscholz musste sich dem an Position acht gesetzten Federico Delbonis (Argentinien) in 2:13 Stunden mit 7:6 (8:6), 4:6, 4:6 geschlagen geben. Das entscheidende Break gelang Linkshänder Delbonis zum 4:3 im dritten Satz.

Damit ist Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 5) der einzige im Feld verbliebene deutsche Profi. Nach seinem 6:4, 6:3 im Erstrundenduell gegen Jan-Lennard Struff (Warstein) am Donnerstagvormittag traf die Nummer 26 des Rankings am Nachmittag auf den Tschechen Lukas Rosol. Die Doppelschicht war nötig geworden, da Dauerregen am Dienstag und Mittwoch den Spielplan in Stuttgart durcheinandergewirbelt hatte. Ursprünglich hätte der letztjährige Finalist Kohlschreiber (30) bereits am Dienstag spielen sollen.

Sieben deutsche Profis hatten bei dem mit 486.760 Euro dotierten Sandplatzturnier am Weissenhof im Hauptfeld gestanden. Topgesetzt ist Titelverteidiger Fabio Fognini aus Italien, der am Donnerstag durch ein 6:4, 6:4 gegen Andrej Golubew (Kasachstan) ins Viertelfinale einzog. Dort trifft der Weltranglisten-15. auf Santiago Giraldo (Kolumbien/Nr. 7) oder Philipp Dawidenko (Russland).