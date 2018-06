Karliwka (AFP) Ukrainische Truppen haben nach Regierungsangaben einen "Total-Angriff" gegen Rebellen-Stellungen im Osten des Landes begonnen. Die Offensive gegen die prorussischen Separatisten sei an "mehreren Frontabschnitten" nahe den strategisch bedeutsamen Großstädten Donezk und Lugansk eingeleitet worden, teilte das Innenministerium in Kiew am Donnerstag mit. AFP-Reporter in der 30 Kilometer westlich von Donezk gelegenen Ortschaft Karliwka berichteten von schwerem Artilleriefeuer sowie vorrückenden Militärkonvois mit Panzern und Truppentransportern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.