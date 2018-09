Brüssel (AFP) Die Europäische Union will im Ukraine-Konflikt offenbar elf weitere Namen auf ihre Sanktionsliste setzen. Wie am Mittwochabend aus Brüssel verlautete, einigten sich die Botschafter der 28 Mitgliedsstaaten auf ein entsprechendes Vorabkommen, das "in den kommenden Tagen" veröffentlicht werden soll. Einer anderen Quelle zufolge sollen die Namen von elf prorussischen Separatisten auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Betroffen von Vermögens- und Einreisesperren sind bereits 61 russische und ukrainische Vertreter.

