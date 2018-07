West New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat bei einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats an Israelis und Palästinenser appelliert, schnellstmöglich eine Waffenruhe zu vereinbaren. Auch die internationale Gemeinschaft müsse alles in ihrer Macht stehende tun, um zur Entschärfung der Lage im Gazastreifen beizutragen, forderte Ban bei dem Sondertreffen am Donnerstag in New York. Zuvor hatte er die Konfliktparteien bereits vor einem "regelrechten Krieg" gewarnt.

