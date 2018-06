Los Angeles (AFP) Der kanadische Popstar Justin Bieber ist wegen Vandalismus zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er das Haus eines Nachbarn mit Eiern beworfen hat. Das Gericht in der US-Metropole Los Angeles verdonnerte den 20-Jährigen am Mittwoch außerdem zu einer Therapie zum Umgang mit seinen Wutausbrüchen, zu fünf Tagen gemeinnütziger Arbeit sowie zu Entschädigungszahlungen in Höhe von 80.900 Dollar (knapp 60.000 Euro) an seinen Nachbarn.

