Chicago (AFP) Bei einer mutmaßlichen Familientragödie im US-Bundesstaat Texas hat ein Mann vier Kinder und zwei Männer erschossen. Die Bluttat ereignete sich laut Polizei am Mittwoch in einem Haus in einem Vorort von Houston. Nach einer Verfolgungsjagd wurde der Täter gestellt und ergab sich nach dreistündigen Verhandlungen schließlich. Unklar war, ob es sich bei den getöteten Kindern um die Söhne und Töchter des Mannes handelte.

