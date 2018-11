New York (AFP) Weil er seine Frau aus Ärger über das Essen ermordet hat, ist ein Pakistaner in New York zu mindestens 18 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der US-Metropole sprach gegen den 75-jährigen Noor Hussain am Mittwoch eine lebenslange Gefängnisstrafe aus, frühestens nach 18 Jahren ist eine vorzeitige Entlassung möglich. Es ist damit wahrscheinlich, dass der auf Medikamente angewiesene gebrechliche 75-Jährige das Gefängnis nicht mehr lebend verlässt.

