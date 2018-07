Kagoshima (dpa) - Der Taifun "Neoguri" hat den Südwesten Japans heimgesucht. In Tausenden von Haushalten auf der Hauptinsel Kyushu fiel der Strom aus. Hunderttausende wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen, berichtete der Sender NHK. Der Verkehr auf Kyushu sowie der kleineren Hauptinsel Shikoku wurde beeinträchtigt. Rund 200 Flüge wurden gestrichen. Auch Bus- und Zugverbindungen waren unterbrochen. Die Bewohner in weiten Teilen des Landes müssen sich auf Überschwemmungen, Erdrutsche und hohe Wellen einstellen.

