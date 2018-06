Kairo (AFP) Die Regierung in Kairo hat die Suche nach einer friedliche Lösung des Konflikts zwischen Israel und der Hamas vorerst für gescheitert erklärt. "Ägypten hat mit allen Konfliktparteien gesprochen, um ein Ende der Gewalt gegen Zivilisten und eine Einhaltung des im November 2012 unterzeichneten Waffenstillstands zu erreichen", teilte das Außenministerium in Kairo am Freitag mit. Die Bemühungen seien aber an der "Sturheit" der Beteiligten gescheitert. Unschuldige Zivilisten müssten nun den Preis dafür zahlen.

