Kabul (AFP) Im Streit um den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Afghanistan hat sich der laut vorläufigen Ergebnissen siegreiche Kandidat Aschraf Ghani für eine "umfassende" Überprüfung ausgesprochen. Er wolle, dass der Wahlprozess von den Afghanen und der Welt als integer und legitim betrachtet werde, sagte Ghani am Freitag während eines Treffens mit US-Außenminister John Kerry in Kabul. "Deshalb befürworten wir eine möglichst umfassende und gründliche Überprüfung, um das Vertrauen wiederherzustellen."

