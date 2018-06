Hamburg (AFP) Moderne Gesellschaften hängen am Tropf allzeit verfügbarer Energie. Zugleich ist die Versorgung mit Strom und Wärme ein Milliardengeschäft und ein technisch enorm kompliziertes Geschehen. Das macht jede Diskussion um Änderungen an der Energieversorgung so kontrovers - auch die um die Reform der deutschen Ökostromförderung, die am Freitag nach monatelangen Streit abschließend den Bundesrat passierte und voraussichtlich am 1. August in Kraft treten wird.

