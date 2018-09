Brüssel (AFP) Im Ukraine-Konflikt hat die Europäische Union weitere Strafmaßnahmen verhängt, die auf Separatisten in der Ostukraine zielen. Einer Erklärung zufolge erweiterten die EU-Staaten am Freitag in Brüssel die Sanktionsliste um elf Namen. "Angesichts des Ernstes der Lage in der Ostukraine" nehmen die Strafmaßnahmen prorussische Separatisten ins Visier, die "die territoriale Einheit, die Souveränität und die Unabhängigkeit der Ukraine untergraben". Sie werden mit Einreiseverboten belegt, mögliche Vermögen in der EU werden gesperrt.

