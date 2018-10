Moskau (AFP) Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird nicht an dem Ministertreffen zu den Atomverhandlungen mit dem Iran am Wochenende teilnehmen. Lawrow begleite Präsident Wladimir Putin auf seiner mehrtägigen Lateinamerika-Reise und sei deshalb verhindert, sagte der ständige Vertreter Russlands bei der internationalen Organisationen in Wien, Wladimir Woronkow, am Freitag der Nachrichtenagentur Itar-Tass. Er werde deshalb Lawrow bei den Gesprächen vertreten.

