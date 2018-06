Düsseldorf (AFP) Die Feuerwehr in Düsseldorf hat einen Mann aus einem Baum gerettet, der einen ausgebüxten Papagei einfangen wollte. Mit den Worten "Ein Mann steckt im Baum fest" hatte ein Nachbar am Donnerstagabend die Retter alarmiert, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Der Papageienjäger war demnach rund acht Meter hoch in den Baum gekraxelt. Dann ging dem Mann, der laut Feuerwehr derzeit eine Fußverletzung auskuriert, die Kraft aus: Er konnte sich zwar noch am Stamm festhalten, aber nicht mehr herabsteigen.

