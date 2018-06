Berlin (AFP) In scharfen Tönen haben Mitglieder der Bundesregierung die Spionagevorwürfe gegen die USA kritisiert - zugleich laufen Bemühungen, die Wogen diplomatisch zu glätten: Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) kündigte am Freitag in Berlin an, mit seinem US-Kollegen John Kerry über die Affäre zu sprechen. Die Bundesregierung geht derweil davon aus, dass der Geheimdienstvertreter an der US-Botschaft der Aufforderung zum Verlassen Deutschlands nachkommt.

