Buenos Aires (AFP) Die argentinische Nationalmannschaft muss am Sonntag im WM-Finale gegen Deutschland auf die Unterstützung ihrer Präsidentin Cristina Kirchner verzichten. Sie werde das Spiel wegen schwerer Halsschmerzen nicht im Stadion verfolgen, schrieb Kirchner einem Brief an ihre brasilianische Kollegin Dilma Rousseff. Die Entzündung plage sie seit einer Woche. Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten angekündigt, nach Rio de Janeiro zu reisen, um die deutsche Mannschaft im Finale anzufeuern.

