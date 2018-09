Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn hat einen Zeitungsbericht über unzureichende Sicherheitsvorschriften für Arbeiten in der Nähe von Oberleitungen zurückgewiesen. "Sicherheit ist bei der Deutschen Bahn oberstes Gebot, dem hat sich alles unterzuordnen", erklärte der Konzern am Freitag in Berlin. Das Richtlinienwesen der Bahn unterliege ständiger Bewertung und Überprüfung. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuvor berichtet, dass die Bahn trotz tödlicher Arbeitsunfälle an Oberleitungen offenbar aus Kostengründen jahrelang ihre Sicherheitsvorschriften nicht verschärft habe.

