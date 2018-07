Frankfurt/Main (AFP) Der US-Internetkonzern Google hat einen Beirat mit unabhängigen Fachleuten gegründet, die das Unternehmen bei der Löschung von unliebsamen Suchergebnissen beraten sollen. Von deutscher Seite gehört die ehemalige Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger dem Gremium an, wie Google-Chefjustiziar David Drummond in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitagsausgabe) schrieb. Weitere Mitglieder sind etwa der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales oder der UN-Sonderberichterstatter für den Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung, Frank La Rue. Insgesamt gehören acht Persönlichkeiten dem Beirat an.

