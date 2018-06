Srebrenica (AFP) Tausende Menschen haben am Freitag im bosnischen Srebrenica des Massakers an der muslimischen Bevölkerung vor 19 Jahren gedacht. Angehörige der im Juli 1995 getöteten Männer und Jungen sowie viele andere Trauerende kamen zusammen, um der Beisetzung von weiteren 175 identifizierten Leichen aus Massengräbern beizuwohnen. Viele Menschen waren in Tränen aufgelöst, kauerten bei den Särgen nieder oder strichen mit zitternden Händen darüber.

