Brüssel (AFP) Die Besetzung zu vergebender EU-Topjobs könnte sich nach Angaben von EU-Diplomaten weiter hinziehen. Bei dem EU-Sondergipfel am kommenden Mittwoch werde von den Staats- und Regierungschefs voraussichtlich nur über die Nachfolge der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton entschieden, hieß es am Freitag aus EU-Kreisen in Brüssel. Danach könne der designierte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker seine Mannschaft zusammenstellen und die Posten der anderen EU-Kommissare vergeben werden.

