Brüssel (AFP) In einem bislang beispiellosen Schritt geht die EU-Kommission derzeit dem Verdacht nach, dass die staatliche Schuldenstatistik Spaniens bewusst geschönt worden sein könnte. Die Brüsseler Behörde leitete am Freitag ein Verfahren ein, weil eine der 17 spanischen Regionen im Jahr 2011 fehlerhafte Daten zum Haushaltsdefizit an die Regierung in Madrid übermittelt hatte. Dadurch sei "über Jahre hinweg ein falsches Bild der Verschuldung und des Defizits in Spanien gezeichnet worden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.