Brüssel (dpa) - Ein hübscher Fußballfan sorgt in Belgien derzeit für Aufregung: Axelle Despiegelaere jubelte bei der WM in Brasilien mit Hörner-Kappe und Pompons in den belgischen Nationalfarben den "Roten Teufeln" zu. Die Bilder der 17-jährigen Blondine gingen um die Welt - und brachten ihr mehr als 250 000 Facebook-Fans und sogar einen Videoauftritt für eine L`Oreal-Marke in Belgien ein. Doch schnell schlug die Begeisterung in Empörung um. Denn kurz darauf tauchte ein Foto auf, das anscheinend die junge Frau mit einem Gewehr und einer toten Antilope zeigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.