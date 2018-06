Unterföhring (SID) - Sportdirektor Michael Zorc vom deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat im Trainingslager in Österreich die Saisonziele klar formuliert. "Wir wollen uns in der Bundesliga weiterhin in der Spitze etablieren und direkt für die Champions-League qualifizieren. Außerdem wollen wir im DFB-Pokal wieder nach Berlin kommen und in der Champions League eine gute Rolle spielen und überwintern", sagte Zorc in einem Interview mit Sky Sport News HD.

Darüber hinaus glaubt Zorc, dass die DFB-Elf im WM-Finale am Sonntag (21.00 Uhr/ARD) gegen Argentinien gute Chancen auf ihren vierten Titel hat. "Von der aktuellen Verfassung und der Qualität der deutschen Mannschaft sehe ich uns im Vorteil. Man weiß nie, ob Messi einen Sensationstag erwischt. Doch wenn wir ihn ausschalten können, dann haben wir gute Chancen, Weltmeister zu werden", so der ehemalige Nationalspieler.