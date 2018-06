Italiener Rizzoli pfeift WM-Finale Deutschland - Argentinien

Rio de Janeiro (dpa) - Schiedsrichter Nicola Rizzoli aus Italien wird am Sonntag das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Argentinien leiten. Dies bestätigte der Weltverband FIFA am Freitag. Rizzoli leitete beim WM-Turnier in Brasilien bereits die Gruppenspiele Spanien - Niederlande und Nigeria - Argentinien sowie das Viertelfinale Argentinien - Belgien. Im Jahr 2013 amtierte der Italiener beim Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund im Londoner Wembley-Stadion.

Lahm vor Finale: "Wir wollen einfach Weltmeister werden"

Santo André (dpa) - 24 Jahre nach dem bislang letzten Triumph glaubt Mannschaftskapitän Philipp Lahm fest an den vierten WM-Erfolg. "Wir sind optimistisch, wir wollen den Weltmeistertitel endlich wieder nach Deutschland bringen", sagte Lahm am Freitag im Team-Quartier in Santo André und bekräftigte: "Wir wollen einfach Weltmeister werden." Am Tag der Abreise zum WM-Finale nach Rio de Janeiro versprach Thomas Müller: "Wir werden alles in die Waagschale werfen mit all den Fähigkeiten, die wir haben, ob fußballerisch oder mental. Wir werden alles geben für diesen Erfolg." Am Sonntag (21.00 Uhr/ARD) trifft Deutschland zum dritten Mal auf Argentinien. 1986 gewannen die Südamerikaner den Titel, 1990 gelang Deutschland die Revanche.

Vier DFB-Spieler für Goldenen Ball nominiert - Neuer bester Torwart?

Rio de Janeiro (dpa) - Gleich vier deutsche Nationalspieler dürfen auf die Auszeichnung mit dem Goldenen Ball für den besten Akteur der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien hoffen. Mats Hummels, Toni Kroos, Philipp Lahm und Thomas Müller gehören zu den zehn Profis, die der Weltverband FIFA am Freitag für diesen Preis nominierte. Die weiteren Anwärter sind die Argentinier Ángel di María, Javier Mascherano und Lionel Messi, Brasiliens verletzter Superstar Neymar, Kolumbiens Torjäger James Rodríguez und Hollands Flügelflitzer Arjen Robben. Für die Ehrung als bester Torhüter der WM-Endrunde wurden DFB-Keeper Manuel Neuer, der Argentinier Sergio Romero und Keylor Navas aus Costa Rica vorgeschlagen.

Wie im WM-Finale 1990: DFB-Team in weiß, Argentinier in dunkelblau

Rio de Janeiro (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und Argentiniens Auswahl treten im WM-Finale am Sonntag in den gleichen Trikotfarben an wie beim bislang letzten deutschen WM-Titel 1990. Wie der Weltverband FIFA am Freitag mitteilte, wird das DFB-Team als offizielle Heimmannschaft im gewohnten Weiß spielen. Anders als beim 1:0 vor 24 Jahren sind auch die Hosen weiß, damals waren sie schwarz. Die Argentinier laufen wie seinerzeit in Rom in dunkelblauen Trikots auf.

Bericht: Sabella hört nach WM als Argentiniens Nationaltrainer auf

Buenos Aires (dpa) - Der argentinische Fußball-Nationaltrainer Alejandro Sabella wird einem Bericht der Sportzeitung "Olé" zufolge nach dem WM-Endspiel gegen Deutschland sein Amt niederlegen. Das Blatt berief sich am Freitag auf Sabellas Agenten Eugenio López. "Er geht. Was auch immer passiert, Sabella wird die Nationalmannschaft verlassen. Mit oder ohne Titel geht ein Zyklus zu Ende", sagte López.

Abschlusstraining der Brasilianer ohne Kapitän Thiago Silva

Teresópolis (dpa) - Ohne Kapitän Thiago Silva hat Brasilien am Freitag in Teresópolis das Abschlusstraining für das WM-Spiel um Platz drei bestritten. Eine Begründung gab es von der Teamleitung des WM-Gastgebers nicht. Für Silva könnte im kleinen Finale gegen die Niederlande an diesem Samstag Henrique zum Einsatz kommen. Silva flog aber ebenso wie der verletzte Stürmerstar Neymar mit der Seleção nach Brasília.

FIFA-Ticketpartner: Topmanager Whelan nicht auf der Flucht

Rio de Janeiro (dpa) - Der FIFA-Ticketpartner Match Services hat seinen Topmanager Ray Whelan erneut gegen jeden Verdacht des illegalen Handels mit WM-Eintrittskarten verteidigt. Eine angebliche Flucht des Briten vor den Behörden wurde zudem dementiert. Whelan befinde sich bei seinem Anwalt. Dieser habe nach einer Ablehnung zur Aufhebung des Haftbefehls gegen Whelan eine Prüfung dieser Entscheidung beantragt. "Nach unserem Verständnis hat jeder Beschuldigte in Brasilien das fundamentale Recht, sich einer Verhaftung zu entziehen, wenn er der Meinung ist, diese sei willkürlich und illegal", hieß es von Match Services am Freitag.

Verletzter Radprofi Paul Voss setzt Tour fort

Tomblaine (dpa) - Der am Freitag schwer gestürzte Radprofi Paul Voss vom deutschen NetApp-Endura-Team kann die 101. Tour de France fortsetzen. "Er hat die Nacht gut überstanden, war heute Morgen schon wieder guter Dinge und wird weiterfahren", erklärte am Samstag Teamsprecher Stefan Flessner. Tour-Debütant Voss hatte sich am Freitag in Nancy Gesichtsverletzungen zugezogen, als er in der letzten Kurve der Zielpassage frontal in die Absperrgitter gerast war. Er hatte sich einen Nasenbein- und Fingerbruch zugezogen.

Froome erlitt Brüche an beiden Händen - Burghardt fährt weiter

Gérardmer (dpa) - Der bei der 101. Tour de France ausgestiegene Vorjahressieger Chris Froome hat bei seinen Stürzen Brüche am linken Handgelenk und an der rechten Hand erlitten. Das teilte der Brite am späten Freitagabend mit. Damit wird der Sky-Kapitän einige Wochen pausieren müssen. Ob Froome bei der Vuelta in Spanien im September starten wird, ist noch unklar. Marcus Burghardt (Zschopau) vom Schweizer BMC-Team setzt unterdessen trotz einer schmerzhaften Schulterverletzung seine Fahrt fort. Der Etappengewinner von 2008 war am Donnerstag gestürzt und hatte sich Verletzungen am Schultereckgelenk zugezogen, am Freitag hielt er aber durch.

Bradl setzt Achtungszeichen: Startplatz drei am Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal (dpa) - Stefan Bradl hat am Samstag beim Qualifying zum Motorrad-WM-Lauf von Deutschland auf dem Sachsenring für einen Paukenschlag gesorgt. Der Zahlinger startet am Sonntag in der MotoGP-Klasse aus der ersten Reihe. Vor ihm stehen lediglich seine Honda-Markenkollegen Marc Marquez und Daniel Pedrosa (beide Spanien). Marquez verbesserte in 1:20,937 Minuten den bisherigen Qualifikationsrekord des Australiers Casey Stoner aus dem Jahr 2011.

Kajak-Sprinter Rauhe/Liebscher bei Kanu-EM im Finale

Brandenburg/Havel (dpa) - Ronny Rauhe und Tom Liebscher haben bei der Kanu-EM im Kajak-Zweier souverän den Finaleinzug geschafft. Über die olympische 200-Meter-Distanz gewannen die beiden Gold-Anwärter am Samstag in Brandenburg/Havel ihren Vorlauf und qualifizierten sich damit direkt für das Finale am Sonntag. Jonas Ems und Sabine Volz jeweils im K1 und Stefan Kiraj im Canadier-Einer müssen einen Umweg über die Halbfinals gehen, die am Sonntagvormittag kurz vor den Endläufen auf dem Beetzsee anstehen. Im nicht-olympischen Frauen-K2 über 200 Meter zogen Franziska Weber und Tina Dietze dagegen ebenfalls schon vorzeitig in ihren Endlauf ein.

Gladbacher Luuk de Jong wechselt nach Eindhoven

Mönchengladbach (dpa) - Der niederländische Fußball-Stürmer Luuk de Jong wechselt von Bundesligist Borussia Mönchengladbach zur PSV Eindhoven. Der 23-Jährige erhält in seiner Heimat einen Fünfjahresvertrag. Das teilten beide Clubs am Samstag mit. Der Wechsel soll der Borussia laut Medienberichten 5,5 Millionen Euro Ablöse einbringen, zudem sollen die Gladbacher an einem möglichen Weiterverkauf beteiligt werden. Die Clubs vereinbarten Stillschweigen über die Modalitäten.

Hannovers Abwehrspieler Pocognoli geht nach England

Hannover (dpa) - Abwehrspieler Sébastien Pocognoli wechselt vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 zum englischen Erstligisten West Bromwich Albion. Der Belgier unterzeichnete am Samstag einen Dreijahresvertrag bei den Engländern. Das teilte West Bromwich am Samstag auf seiner Internetseite mit. Über die Transfermodalitäten wurden keine Angaben gemacht.

Serena Williams sagt Start bei Tennisturnier in Schweden ab

Berlin (dpa) - Die Weltranglisten-Erste Serena Williams hat knapp zwei Wochen nach ihrem bizarren Auftritt in Wimbledon die Teilnahme am WTA-Tennisturnier im schwedischen Bastad abgesagt. "Ich habe mich entscheiden, nächste Woche nicht in Bastad zu spielen, weil ich immer noch nicht bei hundert Prozent bin. Ich möchte in Topform sein, wenn ich zurück auf den Platz komme und das bin ich zurzeit unglücklicherweise noch nicht", wird die Titelverteidigerin auf der Internetseite "ESPN.co.uk" zitiert. Sie hofft, dass sie in der nächsten Woche wieder mit dem Training beginnen kann.

Schwimm-Olympiasiegerin Muffat beendet mit 24 Jahren ihre Karriere

Paris (dpa) — Schwimm-Olympiasiegerin Camille Muffat hat mit nur 24 Jahren ihre aktive Karriere beendet. Die Französin, die bei den Olympischen Spielen 2012 über 400 Meter Freistil die Goldmedaille holte, wollte ursprünglich bis zu den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro weitermachen. "Aber ich wusste, dass es 2016 noch 100 Mal schwerer werden würde, Olympiasiegerin zu werden", sagte sie der französischen Zeitung "L'Equipe" (Samstag).

Triathlon-Olympiasiegerin Emma Snowsill beendet Karriere

Berlin (dpa) - Triathlon-Olympiasiegerin Emma Snowsill hat ihre Karriere beendet. Das teilte die 33-jährige Australierin auf ihrer Internetseite mit. "Diese Entscheidung war ein harter Prozess. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt. In den vergangenen vier Jahren hatte ich viele gesundheitliche Probleme und am Ende hat mir mein Körper bei der Entscheidung geholfen", schrieb Snowsill, die seit vergangenem Oktober mit dem deutschen Weltklasse-Triathleten Jan Frodeno verheiratet ist. Die dreimalige Weltmeisterin hatte wie ihr Mann 2008 in Peking Olympia-Gold gewonnen. Snowsill konnte aufgrund ihrer gesundheitlichen Problemen zuletzt nicht mehr mit der Weltspitze mithalten.