Dortmund (SID) - Das deutsche Fußball-Museum in Dortmund drohte durch den Dauerregen der vergangenen Tage zu einer kostspieligen Bauruine zu werden. Infolge der zahlreichen und straken Niederschläge waren am Mittwoch einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge rund 350.000 Liter Wasser in die Baugrube gelaufen. Grund war ein Leck in der Außenmauer.

Durch dieses bislang unbekannte Leck seien Hunderttausende Liter Wasser in den sogenannten "Arbeitsraum", eine mit Kies verfüllte Baugrube, geflossen, heißt es. Da die im Kiesbett liegenden Drainagerohre noch nicht an die Kanalisation angeschlossen waren, sammelte sich das Wasser. Es drohte ein Bruch der Bodenplatte, die Standfestigkeit des Baus wäre dahin gewesen.

Der rechtzeitige Ruf der Feuerwehr verhinderte das Szenario. Mit Hochleistungspumpen wurde das Wasser aus der Baugrube gepumpt. Inzwischen sind die Drainagerohre angeschlossen, das Leck muss laut Ruhr Nachrichten jedoch noch gefunden werden. Angeblich ist die Fertigstellung des 36 Millionen Euro teuren Museums bis Mitte 2015 nicht gefährdet.