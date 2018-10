Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den niederländischen Angreifer Roy Beerens verpflichtet. Der 26-Jährige vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar unterschrieb nach wochenlangen Verhandlungen einen Vertrag bis 2017. "Ich bin froh, dass jetzt alles geklappt hat. Ich bin unheimlich gespannt auf meine Zeit hier", sagte Beerens.

Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Beerens besaß in Alkmaar noch einen Vertrag bis 2015. "Ich bin sicher, dass Roy auf unserer rechten Seite für viel Betrieb sorgen wird", sagte Hertha-Trainer Jos Luhukay über seinen Landsmann.

Nach Julian Schieber (Borussia Dortmund) ist Beerens in diesem Sommer bereits der zweite neue Stürmer. Zuvor hatten Adrian Ramos (Dortmund) und Pierre-Michel Lasogga (Hamburger SV) den Klub verlassen. Beerens erzielte in der vergangenen Saison fünf Tore in 33 Begegnungen und kam in der Vergangenheit zudem zweimal in der niederländischen Nationalmannschaft zum Einsatz.