Brasília (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach hat Brasilien zur Organisation der Fußball-WM beglückwünscht und blickt voller Zuversicht auf die Olympischen Spiele in zwei Jahre in Rio de Janeiro. "Alle Brasilianer können sehr stolz sein", sagte der 60-Jährige nach einem Treffen mit der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff in der Hauptstadt Brasília. Er sei sich sicher, dass die Welt 2016 in Rio sehen werde, wofür Brasilien stehe: "Leidenschaft und Effizienz."

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hob am Freitag in einer Pressemitteilung hervor, dass Bach von Rousseff die Zusage zu "kräftiger Unterstützung für die erfolgreiche Ausrichtung" der Spiele in Rio erhalten habe. Hervorgehoben wurde, dass das IOC 1,5 Milliarden Dollar zu der Großveranstaltung beisteuern werde, die ein "großes sportliches, ökonomisches und soziales Vermächtnis" hinterlassen werde.

Bach hatte am Donnerstag zum Auftakt seiner Brasilien-Reise die Rohbauten des Olympischen Dorfes in Rio inspiziert. Danach reiste er zum Treffen mit Rousseff nach Brasília und dann wieder zurück nach Rio zu einem Besuch bei Bürgermeister Eduardo Paes und Gouverneur Luiz Fernando Pezão.