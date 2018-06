Accra (AFP) Wegen angeblicher religiöser Konflikte in ihrem westafrikanischen Heimatland fordern etwa 200 Besucher der Fußballweltmeisterschaft aus Ghana politisches Asyl in Brasilien. Die Regierung in Accra reagierte darauf am Freitag empört und gab an, "die Grundlage für das angebliche Ersuchen um Asyl" sei "vollständig unwahr". Jeder wisse, "dass es in Ghana derzeit keinen bekannten religiösen Konflikt gibt", sagte Vizeinformationsminister Felix Kwakye Ofosu im unabhängigen Radiosender Citi FM.

