Tokio (AFP) Mit hohen Wellen aber offenbar ohne zerstörerische Kraft hat der Taifun "Neoguri" am Freitag die Region um Japans Hauptstadt Tokio erreicht. Nachdem dem tropischen Wirbelsturm auf den westlichen Inseln und einer Hauptinsel in den vergangenen Tagen bis zu fünf Menschen zum Opfer gefallen waren, wurden für die Hauptinsel Honshu keine dramatischen Schäden erwartet. Der Zug- und Luftverkehr in der Metropole Tokio werde nicht beeinträchtigt, berichteten örtliche Medien.

