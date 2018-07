Rom (dpa) - Papst Franziskus gibt voraussichtlich heute die Ernennung des neuen Kölner Erzbischofs bekannt. Bereits am Mittwoch war durchgesickert, dass der bisherige Berliner Erzbischof und Kardinal Rainer Maria Woelki von der Spree an den Rhein wechseln soll. Der gebürtige Kölner wird Nachfolger von Joachim Kardinal Meisner. Dessen Rücktrittsgesuch aus Altersgründen hatte Papst Franziskus im Februar angenommen. Beobachter gehen davon aus, dass die Entscheidung des Papstes am Mittag in Rom und Köln bekanntgegeben wird.

