Glasgow (SID) - Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl hat seinen zweiten Diamond-League-Sieg binnen einer Woche verpasst. Sechs Tage nach seinem Erfolg in Paris musste sich der 23 Jahre alte Chemnitzer in Glasgow mit Platz zwei hinter dem Amerikaner Reese Hoffa begnügen. Mit 21,38 m blieb Storl hinter seiner gut zwei Wochen alten Bestleistung (21,90) zurück, Ex-Weltmeister Hoffa setzte sich mit 21,67 m durch.

In der Diamond-League-Wertung zog Storl mit nun acht Punkten mit dem zweitplatzierten US-Meister Joe Kovacs gleich, der in Glasgow nur Vierter wurde. In Führung liegt Hoffa mit elf Zählern.

Für eine weitere deutsche Podestplatzierung sorgte Stabhochspringer Tobias Scherbarth (Leverkusen), dessen mäßige 5,50 m zu Platz drei reichten. Der Sieg ging am Ex-Weltmeister Pawel Wojciechowski (Polen) mit 5,67 m.

Junioren-Vizeweltmeisterin Shanice Craft (Mannheim) landete im Diskuswerfen mit schwachen 59,90 m nur auf Platz sieben. Den Wettbewerb gewann überraschend die Amerikanerin Gia Lewis-Smallwood mit 67,59 m vor Kroatiens Olympiasiegerin Sandra Perkovic (66,30).

Das Meeting im legendären Hampden Park wird am Samstag fortgesetzt. Dabei sind unter anderem über 800 m Kenias Weltrekordler David Rudisha und über 100 m in Verena Sailer (Mannheim) die schnellste deutsche Sprinterin am Start.