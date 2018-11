Kourou (dpa) - Vier Telekommunikationssatelliten für die bessere Internetanbindung von Entwicklungs- und Schwellenländern sind an Bord einer Sojus-Rakete ins All gestartet. Das teilten die Betreiber am Weltraumbahnhof im südamerikanischen Französisch-Guayana mit. Die neue Satelliten-Konstellation wird den Plänen von O3b Networks zufolge unter anderem in Afrika, Südostasien und Lateinamerika schnelle Onlineverbindungen ermöglichen. Theoretisch könnten drei Milliarden Menschen erreicht werden, die bisher keinen Breitband-Zugang haben.

