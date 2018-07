Istanbul (AFP) Für den Fall seines Sieges bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Monat will türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan eine neue Verfassung einführen. "Eine neue Verfassung auf dem Weg zu einer neuen Türkei wird eine unserer Prioritäten sein", sagte der islamisch-konservative Politiker am Freitag vor Anhängern in Istanbul. "Eine neue Verfassung bedeutet eine neue Zukunft."

