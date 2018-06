Ankara (AFP) Die türkische Popsängerin Yildiz Tilbe hat mit antisemitischen Kommentaren zu Israels Militäroffensive im Gazastreifen am Freitag für Empörung gesorgt. "So Gott will, werden es wieder Muslime sein, die diesen Juden das Ende bringen werden", schrieb sie auf ihrem offiziellen Twitter-Konto @YildizzTilbee. In einem anderen Tweet der Sängerin hieß es: "Möge Gott Hitler segnen".

