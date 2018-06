Donezk (AFP) Im bewaffneten Konflikt im Osten der Ukraine scheint eine Waffenruhe in weite Ferne gerückt. Die Regierungstruppen setzten ihre Offensive in der Region der Millionenstadt Donezk am Freitag unvermindert fort. Das Militär teilte mit, binnen 24 Stunden seien 23 Teilnehmer der "Anti-Terroroperation" gegen die bewaffneten Gegner der Regierung in Kiew getötet und weitere 93 verletzt worden.

