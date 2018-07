New York (AFP) In New York erhalten auch Einwanderer ohne gültige Papiere bald einen Ausweis: Bürgermeister Bill de Blasio unterzeichnete am Donnerstag (Ortszeit) ein entsprechendes Gesetz. Mit den Ausweisen sollen die fast 500.000 Einwanderer ohne gültige Aufenthaltsstatus in New York ab kommendem Jahr Bankkonten eröffnen und Mietverträge unterzeichnen können. Außerdem sollen sie Zugang zu städtischen Dienstleistungen erhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.