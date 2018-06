Washington (AFP) Mitten in der Ukraine-Krise hat die US-Regierung einen neuen Botschafter für Russland nominiert. Das Weiße Haus rief den Senat in Washington am Freitag auf, den auf Osteuropa spezialisierten Karrierediplomaten John Tefft so schnell wie möglich zu bestätigen. Seit Vorgänger Michael McFaul im Februar das Amt niederlegte, ist der wichtige Posten in Moskau unbesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.