Kabul (AFP) Bei einem Bombenanschlag im Süden Afghanistans sind am Samstag mindestens acht Menschen getötet worden. Der Sprengsatz war im Bezirk Pandschwaji an einer Straße versteckt, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Die Opfer, darunter vier Frauen, waren demnach in einem Fahrzeug auf dem Weg in die Stadt Kandahar, als die Bombe explodierte. Zwei Kinder wurden verletzt. Nach Angaben des Innenministeriums gehörten alle Opfer einer Familie an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.