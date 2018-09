Metzingen (dpa) - Hugo Boss will seine Mode in Zukunft noch häufiger in eigenen Läden verkaufen. "Wir erzielen höhere

Umsätze, wenn wir für uns allein sind und nicht neben

Eigenmarken des Fachhandels oder Marken, die vom Preisniveau unter

uns liegen".

Das sagte Konzernchef Claus-Dietrich Lahrs der "WirtschaftsWoche". Neben eigenen Geschäften sollen verstärkt Flächen in Kaufhäusern angemietet werden, in denen ausschließlich Hugo-Boss-Produkte angeboten werden.

Noch vor fünf, sechs Jahren habe das Umsatzverhältnis zwischen Großhandel und Eigenflächen bei 75 zu 25 Prozent

gelegen. "Heute sind es 60 Prozent in eigenen Läden

gegenüber knapp 40 Prozent mit Partnern", sagte Lahrs. Noch nie habe der Konzern so viel in den eigenen Handel investiert. Allein 2013 seien es 113 Millionen Euro gewesen.

Im ersten Quartal 2014 waren die konzerneigenen Läden Wachstumstreiber. Während die Erlöse beim Vertrieb über den Großhandel um acht Prozent zurückgingen, legte Hugo Boss in seinen eigenen Geschäften den Unternehmensangaben zufolge um 16 Prozent zu.