Brasília (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko wird am Sonntag ebenso wie sein russischer Kollege Wladimir Putin als offizieller Gast zum Finalspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien erscheinen. "Der Präsident der Ukraine hat bestätigt, dass er zum Finale kommt", sagte ein Sprecher der brasilianischen Präsidentschaft am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben eines weiteren Regierungsvertreters werden beide Spitzenpolitiker vor dem Spiel an einem Mittagessen mit Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff teilnehmen.

