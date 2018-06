Osnabrück (AFP) Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) will dem anhaltenden Ärztemangel auf dem Land entgegen treten. Noch in diesem Jahr werde dazu ein Gesetzentwurf vorgelegt, sagte Gröhe der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. In Gebieten, denen eine Unterversorgung drohe, könnten beispielsweise medizinische Versorgungszentren von Hausärzten eingerichtet werden. Diese sollten "im Bedarfsfall auch in Trägerschaft einer Kommune" organisiert werden.

