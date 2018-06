London (AFP) Am Rande des Außenministertreffens zum iranischen Atomprogramm am Sonntag in Wien wollen Deutschland, Großbritannien, die USA und Frankreich über den Nahost-Konflikt beraten. Der britische Außenminister William Hague sagte am Samstag, er wolle mit seinen Kollegen aus Berlin, Washington und Paris über eine Waffenruhe zwischen Israelis und Palästinensern sprechen. "Wir benötigen eine dringende internationale konzertierte Aktion, um zu einem Waffenstillstand zu kommen, so wie es 2012 war", sagte Hague mit Blick auf eine damals zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen geschlossene Vereinbarung.

