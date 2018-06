Saarbrücken (AFP) Beim morgendlichen Brötchenkauf oder beim abendlichen Tafeln im Restaurant sollen Verbraucher künftig besser über allergieauslösende Stoffe in den Produkten informiert werden. Bundesernährungsminister Christian Schmidt (CSU) kündigte in der "Saarbrücker Zeitung" eine entsprechende Verordnung für unverpackte Lebensmittel an. Damit werde es bald an Verkaufstheken und in der Gastronomie "verlässliche, schriftliche Informationen über Allergene geben, die in Lebensmitteln enthalten sind".

