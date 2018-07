Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht durch die jüngsten Enthüllungen über US-Spionageaktivitäten in Deutschland das Vertrauensverhältnis der beiden Staaten belastet. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den USA in Geheimdienstangelegenheiten sei wichtig, aber dazu gehöre auch, "dass man sich nicht gegenseitig ausspioniert", sagte Merkel am Samstag im ZDF. Sie hoffe auf eine Verhaltensänderung der USA. Washington ist seinerseits über die Berliner Reaktionen verstimmt.

