Berlin (AFP) Vor dem Gespräch mit seinem US-Kollegen John Kerry zur Spionageaffäre hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier einen Neustart in den transatlantischen Beziehungen gefordert. "Ohne Vertrauen und gegenseitigen Respekt geht es nicht", sagte der SPD-Politiker der "Welt am Sonntag". Beides lasse sich leicht verspielen und nur langsam wiedergewinnen. Er setze darauf, dass in den anstehenden Gesprächen "alle Verantwortlichen bereit sind, dabei mitzumachen, und die transatlantische Freundschaft zwischen Deutschland und den USA ehrlich neu beleben". Die Bundesregierung erwarte dabei von Washington "einen tatkräftigen Beitrag".

