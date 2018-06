Abidjan (AFP) Überschwemmungen und Erdrutsche haben in der Elfenbeinküste in den vergangenen Wochen 39 Menschen das Leben gekostet. Mehrere Erdrutsche in der Wirtschaftsmetropole Abidjan hätten alleine in der Nacht des 19. Juni 23 Menschen begraben, teilten die Behörden des westafrikanischen Staates am Freitag mit. Hunderte Häuser seien in der Stadt, in der die Regierung sitzt, zerstört worden.

