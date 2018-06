Madrid (dpa) - Kolumbiens Torjäger James Rodríguez hat Fußball- Nationalspieler Toni Kroos in hohen Tönen gelobt. Er habe gegen ihn bei der U-17-WM in Südkorea gespielt, sagte er in einem Interview des spanischen Sportblatts "Marca".

"Schon damals machte er den Unterschied aus", erklärte er. Daher wäre er als Neuverpflichtung für Real Madrid ein großer Gewinn. "Er hat sehr viel Talent."

Auch Rodríguez, der am Samstag seinen 23. Geburtstag feierte, kann sich nach eigenen Worten einen Wechsel vom AS Monaco zu den "Königlichen" sehr gut vorstellen. "Zu wissen, dass ein Verein wie Real Madrid Interesse an mir hat, ist eine große Ehre", sagte er. "Für mich wäre es natürlich ein Traum, für Real zu spielen." Die Entscheidung sei ganz in Händen von Club-Boss Florentino Pérez.