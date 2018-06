Rio de Janeiro (dpa) - Joachim Löw und seine WM-Titeljäger sehen sich bereit für das große WM-Endspiel gegen Brasilien. "Der WM-Titel ist natürlich das Beste, was man erreichen kann in einer Karriere in unserem Sport", sagte Bundestrainer Joachim Löw dem ARD-Hörfunk. "Diese Mannschaft, wie sie jetzt in der Zusammensetzung ist, die ist schon absolut klasse". Der DFB-Tross hat vor dem Endspiel gegen Argentinien im Endspielort Rio de Janeiro Quartier bezogen. Brasilien und die Niederlande spielen heute in Brasília um Platz drei. Die Seleção will den bei den Fans verspielten Kredit zurückgewinnen.

