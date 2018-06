Rio de Janeiro (dpa) - Mit einer Musikshow der Extraklasse und einem Tribut an vier Grundwerte der Menschheit will Brasilien vor dem WM-Finale in Rio de Janeiro am Sonntag seine WM-Abschlussfeier begehen.

In der 18-Minuten-Show im legendären Maracanã sollen Freiheit, Solidarität, Leidenschaft und Vielfältigkeit als Säulen des Zusammenlebens in aller Welt präsentiert werden, teilten die WM-Organisatoren mit.

Stargäste sind die Musiker Santana, Shakira, Carlinhos Brown, Wyclef Jean, Ivete Sangalo und Alexandre Pires, die ihre WM-Songs intonieren werden. Alle 32 WM-Teams sollen symbolisch gewürdigt werden - insbesondere die beiden Finalisten Deutschland und Argentinien. 2010 war der kurze Auftritt von Nelson Mandela in Johannesburg der emotionale Höhepunkt der WM-Schlussfeier gewesen.

"Brasilien ist mein liebes Brasilien. Es ist mein Land, ich fühle mich dem Land so verbunden", sagte Shakira am Samstag bei einer FIFA-Pressekonferenz. "Ich freue mich auf morgen, es wird eine schöne Zeremonie", betonte die Kolumbianerin, die auch schon 2006 und 2010 vor WM-Endspielen gesungen hatte.

WM-Homepage FIFA